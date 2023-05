Sanierung und Neubau an Schulzentrum gehen voran

Der Ersatzneubau an der Gesamtschule Saarn hat gestern (10.05.) Richtfest gefeiert, 15 Monate nach dem ersten Spatenstich. In den letzten Monaten ist das Gebäude an der Ernst-Tommes-Straße in Modulbauweise hochgezogen worden.

© 2023 foto@luftbild-blossey.de (Aufnahmedatum: 21.02.2023)