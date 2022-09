Gedenkstunde am Mahnmal im Luisental

Heute, 83 Jahre nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges erleben wir wieder einen brutalen Krieg in Europa, heißt es vom DGB. Mit dem verbrecherischen Überfall der russischen Armee auf die Ukraine tobt seit dem 24. Februar ein schrecklicher Krieg direkt vor unserer Haustür. Und weiter: "Mit unseren Aktionen und Kundgebungen am diesjährigen Antikriegstag warnen wir vor einer weiteren Militarisierung der Debatte. Der Krieg in der Ukraine darf uns nicht zu dem Irrglauben verleiten, Frieden ließe sich mit immer mehr Waffen schaffen." Bei der Gedenkstunde heute werden neben Vertretern des DGB und der Stadt auch Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Saarn dabei sein. Der Antikriegstag wurde am 1. September 1957 durch Gewerkschaften und die Friedensbewegung ins Leben gerufen.