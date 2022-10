Sanierung in Stadtbücherei schreitet voran

Den Mitarbeitern sei es gelungen, bis auf wenige Einschränkungen den vollen Service aufrecht zu erhalten. Im August hatte es in der Technikwerkstatt nach einem Defekt gebrannt. Nach wenigen Tagen Schließung konnte die Bibliothek wieder öffnen. Die Sanierung soll laut Stadt bis zu den Osterferien im nächsten Jahr abgeschlossen sein. Weiterhin steht die Veranstaltungsfläche in der 3. Etage nicht zur Verfügung. Ab Dezember soll aber wieder das Repair-Café in der 1. Etage starten. Die Kindermedien sind bis auf Weiteres an anderen Orten untergebracht.