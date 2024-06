Sana-Kliniken in Duisburg bereit für Fußball-EM

Bei der Fußball-EM laufen auch beim Thema Notfallversorgung die letzten Vorbereitungen. Sollten bei den Spielen oder Public Viewings Patienten versorgt werden müssen, werden die im Ruhrgebiet i.d.R. in Kliniken versorgt, die nah an den Austragungsorten in Gelsenkirchen und Dortmund liegen.

© www.blossey.eu / FUNKE Foto Service