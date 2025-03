Saarn: Bauarbeiten an Haltestellen gehen weiter

Der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen geht heute bei uns in Mülheim weiter. Die Arbeiten in Saarn laufen seit Anfang des Monats. Heute startet der zweite Bauabschnitt am Buskap „Weißdornbogen“ in Fahrtrichtung Kölner Straße.

© Kerstin Bögeholz/FUNKE Foto Services