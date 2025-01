RVR: Mehr Leihräder für Metropolradruhr

Die Ausschreibung ist jetzt gestartet. Im Sommer soll eine Entscheidung fallen. Finanziert werden soll das System in Zukunft durch einen Betriebskostenzuschuss vor allem von Städten und Hochschulen. Metropolradruhr gibt es schon seit rund 15 Jahren. Leihräder stehen an insgesamt fast 500 Stationen, u.a. in Oberhausen, Mülheim, Duisburg und Essen. Bislang haben Nutzer die Räder mehr als eine Million mal ausgeliehen. Betrieben wird das Verleihnetz aktuell noch vom Berliner Unternehmen Tier Mobility.