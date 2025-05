Rundflüge: Zeppelin kehrt nächste Woche zurück

Die kürzeste Route führt eine halbe Stunde lang über die Essener Innenstadt. Die längste geht 75 Minuten und führt bis zum Düsseldorfer Medienhafen. Auch Flüge über Zeche Zollverein, Gasometer und Schalke-Arena sind im Programm. Die Kosten für die Flüge sind im Vergleich zum letzten Jahr gestiegen. Los geht es bei 340 Euro pro Person. Die lange Route bis nach Düsseldorf kostet 730 Euro. Viele der Flüge sind schon ausgebucht. Der Zeppelin NT war letztes Jahr mit großem Brimborium am Flughafen Essen / Mülheim vorgestellt worden. Das Flugschiff war aber nur kurz zu Gast, weil es von der Reederei am Stammort am Bodensee gebraucht wurde.