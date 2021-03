Ruine der Brauerei Ibing soll bald abgerissen werden

Was auf dem Gelände der ehemaligen Brauerei Ibing in Mülheim passieren soll, bleibt weiter offen. Nachdem der Eigentümer, die Conle-Gruppe aus Duisburg, Ende Februar rund 30 Bäume gefällt hat, spekulierten einige Anwohner am Heuweg, dass jetzt die alte Brauerei-Ruine abgerissen wird.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services