Kurios: Gesunde Bäume werden für Klimaschutz gefällt

So sollen an der Feldstraße / Ecke Mülheimer Straße zwei große, gesunde Bäume gefällt werden. Die Hainbuche und der Berg-Ahorn müssen weichen, weil die SWB das dortige Gebäude energetisch sanieren will. Ersatzweise sollen drei neue Bäume an der Meißel- und Eisenstraße gepflanzt werden. Außerdem müssen sechs weitere Bäume gefällt werden, weil sie als nicht mehr standsicher gelten. Darunter sind sehr alte und große Bäume u.a. im Horbachtal und am Schildberg. Für diese Bäume wird es keinen Ersatz geben, heißt es von der Stadt.