Ruhrstrand: Vermietung der Grillplätze startet

Die Plätze müssen vorab online reserviert werden. Das Grillen ist nur auf den ausgewiesenen und gepflasterten Flächen erlaubt, heißt es. Die Aufsicht an der Freizeitanlage am Ruhrstrand sowie die Bewirtschaftung der Grillplätze übernimmt dieses Jahr die Diakonie für Arbeit und Kultur gGmbH. Die Saison endet am 30. September 2025. Die Schwimmstelle am Ruhrstrand soll erst zu einem späteren Zeitpunkt öffnen.