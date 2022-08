Ruhrpreis wird im Dezember übergeben

Beide Hauptpreise sind jeweils mit 3.000 Euro dotiert. Die Verleihung wird am 4. Dezember in einer Feierstunde begangen. Voß bekommt den Preis als Anerkennung "für hervorragende Leistungen bei seinem künstlerischen Schaffen". Schmidt erhält den Preis u.a. für seine Forschung im Bereich der Pestizide. Er habe das Rheinisch-Westfälische Institut für Wasserforschung in den vergangenen 15 Jahren wesentlich geprägt und damit großen Anteil daran, dass es heute eine Spitzenposition in Deutschland erreicht hat, heißt es. Der Ruhrpreis ist zum ersten Mal im Jahr 1962 durch die Stadt Mülheim verliehen worden.