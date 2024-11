Drei Mülheimer Vereine für Umweltschutz ausgezeichnet

Der erste Platz geht an die DJK Ruhrwacht. Das Thema Nachhaltigkeit sei tief in der Vereinsarbeit verankert und sogar in der Satzung des Vereins festgehalten. Dafür gibt es knapp 5.920 Euro. Platz zwei belegt der kreative Verein Mollys sustainable life e.V. mit dem Projekt „Leihladen Mülheim“. Dafür gibt es rund 3.550 Euro. Platz drei geht schließlich an den Turnerbund Speldorf mit seinem Projekt zur Förderung der Biodiversität auf seinem Vereinsgelände. Das Gelände sei ein Paradies für Insekten und Pflanzen, ein Gewächshaus versorgt die Mitglieder mit eigenem Obst und Gemüse und ein Bienenvolk gehört ebenfalls zur Vereinsfamilie, heißt es. Dafür gibt es rund 2.370 Euro. Im nächsten Jahr soll der Preis erneut verliehen werden. Bewerbungen sind ab Januar online auf der städtischen Homepage möglich.