Ruhrpreis-Verleihung für 2020 und 2021

Er wird für die Entwicklung neuartige Katalysatoren gewürdigt. Der Hauptpreis wurde bereits an den verstorbenen Künstler Dirk Hupe verliehen. Die Preise für das Jahr 2021 gehen an den Wirtschaftswissenschaftler Prof. Klaus Mackscheidt und den Künstler Dirk Salz. Die Verleihung findet - wie immer seit 1997 - in der Kundenhalle der Sparkasse am Berliner Platz statt. Beginn ist um 11 Uhr. Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenlos. Den Ruhrpreis der Stadt Mülheim gibt es seit 1962. Ursprünglich war er nur für bildende Künstler gedacht. Später wurde der Kreis auf Musiker, Dichter und Wissenschaftler erweitert.