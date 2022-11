Ruhrpott-Komödie im Mülheimer Kino

Ursprünglich sei der Film nur zwei Mal eingeplant gewesen, sagt Waldhelm. Das sei schon eine unangenehme Überraschung gewesen. Zumal sein erster Film acht Wochen im Rio am Synagogenplatz gezeigt wurde und dort der erfolgreichste Film des Jahres 2017 geworden sei. Nach langem Warten und Verzögerungen durch die Pandemie hatte der neue in Mülheim gedrehte Film erst im September seine offizielle Premiere in der Essener Lichtburg gefeiert. In "Beziehungen - kein schöner Land" haben zahlreiche Promis aus dem Ruhrgebiet Auftritte.