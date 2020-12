RuhrKultur.Card 2020 bis Ende April gültig

Wegen der Corona-Krise gilt die RuhrKultur.Card 2020 länger als normal. Die Ruhr Tourismus Gesellschaft hat sie wegen des Lockdowns bis Ende April verlängert. Damit fallen auch die Osterferien in NRW in den Zeitraum, in dem wir sie noch einsetzen können.

© Ruhr Tourismus GmbH