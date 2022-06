Ruhrdax verbindet in Sachen Ehrenamt

Die Veranstaltung ist eine Art Kontaktplattform. Hier werden Anbieter und Nachfrager ehrenamtlicher Leistungen zusammengebracht. Dazu zählen Unternehmer, Handwerksbetriebe und Dienstleister, die sich unentgeltlich bürgerschaftliche engagieren möchten. Sie treffen auf gemeinnützige Institutionen wie Kindergärten, Jugendzentren, soziale oder kulturelle Einrichtungen, die Hilfe bei bestimmten Aufgaben benötigen. Der Marktplatz für die Verabredung guter Taten im Ruhrgebiet war bereits in Essen, Mülheim, Oberhausen, Duisburg. Bottrop, Bochum, Gelsenkirchen, Recklinghausen und Herne zu Gast, heißt es. Am 22. Mai ist ab 17 Uhr Treffpunkt in der Neuen Synagoge in Bochum. Vorab muss man sich anmelden.