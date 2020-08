Ruhrbahn verbessert Unternehmensergebnis

Die Finanzziele haben wir dadurch nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen, so das Verkehrsunternehmen weiter. Was bleibt ist aber der kommunale Deckungsbeitrag. Zwar ist er von 53,3 Millionen Euro in 2018 auf 31,8 Millionen Euro in 2019 geschrumpft. Trotzdem bleibt ein Millionenbetrag, den die Städte Essen und Mülheim ausgleichen müssen.