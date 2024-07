Ruhrbahn startet Kampagne für mehr Respekt

Dazu zählen bauliche Veränderungen in den Fahrzeugen und Unterstützung bei Konflikten. Auch die Kunden sollen stärker sensibilisiert werden. Die neue Kampagne dazu heißt "Wie stehen auf!". Sie wirbt für Wertschätzung, Respekt und Sicherheit. Die Kampagne soll an vielen Stellen sichtbar sein, an Haltestellen, auf den Infobildschirmen sowie auf sogenannten Swing-Ads, die in den Fahrzeugen hängen. Im August starten Deeskalationstrainings. Nicht zuletzt prüft die Ruhrbahn auch, ob in möglichst vielen Fahrzeugen Notschalter eingebaut werden können. Damit sollen Fahrer bei Bedarf einen hör- und sichtbaren Alarm auslösen können.