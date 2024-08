Ruhrbahn schränkt Ticketverkauf in Bussen und Bahnen ein

In den Bussen und Bahnen der Ruhrbahn wird es bald nicht mehr alle Tickets zu kaufen geben. Das hat das Verkehrsunternehmen angekündigt. Ab dem 1.September können in Bussen sowie an mobilen Automaten in Straßenbahnen im gesamten VRR-Gebiet nur noch EinzelTickets (alle Preisstufen) für Erwachsene und Kinder sowie das FahrradTicket VRR gekauft werden. Die Ruhrbahn setzt damit einen Beschluss des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr um.