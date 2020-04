Ruhrbahn passt erneut Fahrplanangebot an

Die Ruhrbahn passt ab kommender Woche noch mal ihr Fahrplanangebot an. Somit fahren einige Linien bei uns in Mülheim und nebenan in Essen wieder häufiger. Seit letzte Woche Montag hatte die Ruhrbahn ihren Fahrplan wegen des Coronavirus reduziert. Da aber mehr Menschen als erwartet unterwegs waren, wurde schon einmal aufgestockt.

