Ruhrbahn kann erste Wasserstoffbusse kaufen

Mit dem Geld kann das Verkehrsunternehmen für Mülheim und Essen 19 wasserstoffbetriebene Linienbusse kaufen. In gut zwei Jahren will die Ruhrbahn den Betrieb ihrer neuen Busflotte aufnehmen. Ab 2027 soll dann die komplette Umstellung auf den reinen Wasserstoffbus-Betrieb in Mülheim und Essen erfolgen. Im Gegensatz zu anderen Verkehrsunternehmen hat sich die Ruhrbahn entschieden, nicht auf E-Busse zu setzen. Der Betrieb sei vergleichsweise umständlich und teuer. Nach ausführlichen Tests habe man deshalb beschlossen, in Zukunft ausschließlich wasserstoffbetriebe Busse einzusetzen. Dafür muss jetzt auch noch die Infrastruktur, wie Werkstätten und Betankungssysteme, geschaffen werden.