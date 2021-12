Ruhrbahn-Fahrplan zum Jahreswechsel

Zwischen 1 Uhr und 4 Uhr früh sind dann die NachtExpress Linien unterwegs. Die Linien fahren alle halbe Stunde. Später dann nur noch jede Stunde. Das gilt bis 7.30 Uhr. In Mülheim fahren keine TaxiBusse. Auch die On-Demand-Shuttle "Bussi" sind zwischen 23.30 Uhr und 0.30 Uhr nicht unterwegs, sagt die Ruhrbahn.

An Neujahr fahren die Busse und Bahnen in Mülheim dann nach Sonntagsfahrplan. Von 23.30 Uhr bis 7.30 Uhr am nächsten Morgen sind die NachtExpress-Linien jede Stunde unterwegs.

Hier gibt es noch mal alle Infos zum Nachlesen und die Fahrplanauskunft.