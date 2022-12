Ruhrbahn ändert Fahrplan zum Fest

Zwischen 15 und 18 Uhr wird allerdings nur noch im Halbstunden-Takt gefahren. Danach wird noch weiter entschleunigt. Ab 18.30 Uhr bis 7.30 Uhr am nächsten Morgen fahren die NachtExpress-Linien stündlich. Die TaxiBusse entfallen ab 18.30 Uhr. Am 1. und 2. Weihnachtstag gilt dann der übliche Sonntagsfahrplan. Ab 23.30 verkehren NachtExpress-Linien stündlich. Die letzte Fahrt ist um 1.30 Uhr. An Heiligabend und an den Feiertagen sind die KundenCenter geschlossen.