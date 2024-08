Ruhr Reggae Summer am Ruhrstadion startet

Heute Abend um 18 Uhr steigt die Eröffnungsparty. Morgen um 12 Uhr öffnet dann der Strand am Naturbad. Ab denn gibt es Musik auf mehreren Bühnen bis Sonntagabend. Auf Steinkampstraße und Raffelbergbrücke herrscht Tempo 30 und es gibt umfangreiche Halteverbote. Die werden wegen zahlreicher Beschwerden auch kontrolliert und Verstöße geahndet, sagt die Stadt. Die Ruhrbahn verlegt für die An- und Abreise die Haltestellen am Naturbad. Auf der Linie 129 werden an den Festivaltagen ausschließlich große Gelenkbusse eingesetzt. Die Stadt Mülheim hat für Fragen und Beschwerden eine Hotline eingerichtet. Die Nummer 0208 / 455-3101 ist zu diesen Zeiten erreichbar:





Donnerstag, 15.08.2024: 15.30 Uhr – 22.30 Uhr

Freitag, 16.08.2024: 22.30 Uhr – 05.30 Uhr

Samstag, 17.08.2024: 22.30 Uhr – 05.30 Uhr

Sonntag, 18.08.2024: 18.30 Uhr – 00.30 Uhr





Wie uns die Stadt auf Nachfrage sagt, hält sich das Beschwerdeaufkommen an der Hotline in Grenzen. Im letzten Jahr gab es rund 15 Anrufe wegen Lärmbelästigung. Die Zahl bewege sich seit Jahren auf diesem Niveau. Die große Mehrzahl der Anrufer kommt demnach aus Mülheim, ein kleinerer Teil aus Oberhausen.