Ruhr-CleanUp am Samstag

Darunter ist zum Beispiel eine Gruppe der DLRG Bezirksjugend, eine der DJK Ruhrwacht und ein Messdiener-Team. Geplant ist, in Gruppen von je 10 Mitmachenden vor allem in den Saarner und den Styrumer Ruhrauen, am Leinpfad und in der MüGa unterwegs zu sein. Ab 10 Uhr geht's los und wo die einzelnen Gruppen sich treffen ist ebenfalls auf der Internetseite zu lesen.

Überregionaler Aktionstag

Der Ruhr-CleanUp in Mülheim wird unter anderem vom Centrum für Bürgerschaftliches Engagement und der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft organisiert. Die Idee der Müllsammelaktion geht auf eine größere Initiative in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden zurück, die auch den Rhein und verschiedene Nebenflüsse sauber halten will.