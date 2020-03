Rücksicht auf Wildtiere nehmen

Die Brut- und Setzzeit startet zwar erst am 1. April, aber die ersten Wildtiere bekommen jetzt im März schon ihren Nachwuchs. Rehe, Hasen, Wasservögel und viele mehr fühlen sich in den naturnahen Gebieten in Mülheim wohl, werden aber immer wieder durch den Menschen gestört. Leider komme es auch immer wieder vor, dass freilaufende Hunde plötzlich ihren Jagdtrieb entdecken und andere Tiere hetzen oder sogar reißen, sagen die Jäger. Die Brut- und Setzzeit gilt bis zum 15. Juli.