RRZ wird unter neuem Eigentümer modernisiert

Der Vertrag ist laut Mitteilung von heute am 19. Juli unterzeichnet worden. Beide Partner wollen 180 Millionen Euro in die Hand nehmen, um das in die Jahre gekommene RRZ zu modernisieren. Geplant sei eine Mischung aus "Shopping, Entertainment und Geselligkeit". Das 50 Jahre alte Zentrum an der Stadtgrenze zu Essen solle wieder zu einem regional bedeutenden und innovativen Stadtteilzentrum werden. Der Baustart ist für Anfang nächsten Jahres geplant. Bis dahin soll mit den alten und möglichen neuen Mietern gesprochen werden. Die voraussichtliche Bauzeit soll bei drei Jahren liegen.





Das Geld wird zunächst in die Modernisierung der Technik gesteckt. Der Foodcourt soll neu gemacht werden, außerdem soll das Center insgesamt heller und moderner gestaltet werden. Es sind auch zusätzliche Angebote im Bereich Gastro und Entertainment geplant. Dazu sollen Freiflächen zwischen den Parkdecks besser genutzt werden. Umgebung und Verkehrsführung sollen ebenfalls angepasst werden. Ein neuer großer Supermarkt sei ebenfalls geplant. In diesem Zusammenhang wurde heute (24.7.) auf einer Presseveranstaltung auch bekannt, dass das CinemanxX-Kino dauerhaft bleibt. Der Vertrag sei für 15 Jahre verlängert worden.





Vor rund fünf Jahren hatte das Rhein Ruhr Zentrum schon einmal den Eigentümer gewechselt. Die angekündigte groß angelegte Modernisierung wurde allerdings nicht umgesetzt.