RRZ: Umbau geht in eine neue Phase

Die Arbeiten starten im nördlichen Bereich vor dem ehemaligen Karstadt-Gebäude und bewegen sich schrittweise Richtung Westrampe. Die Arbeiten werden laut den Eigentümern bei laufendem Betrieb durchgeführt. Trotzdem gibt es einige Einschränkungen. So wird ab heute der überdachte Parkplatz vor Galeria im Bereich E1 dicht gemacht. Auch der Eingang in diesem Bereich wird gesperrt. Im Inneren des Rhein-Ruhr Zentrums laufen die Umbauarbeiten schon seit Monaten. Der Abriss im Westbereich ist abgeschlossen. Hier werden später die Ketten Kaufland und Müller große Flächen belegen. Der Umbau des Rhein-Ruhr Zentrums wird wie geplant durchgeführt und bis 2027 abgeschlossen sein, heißt es. Das Rhein-Ruhr Zentrum gehört seit gut zwei Jahren den Gesellschaften Eurofund und Signal Capital Partners. Sie planen, insgesamt 180 Millionen Euro zu investieren. Das in die Jahre gekommene Einkaufszentrum auf der Heimaterde soll fast komplett erneuert werden.