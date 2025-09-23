Navigation

Prima Leben Zertifikat - 38 Kitas dabei

Veröffentlicht: Dienstag, 23.09.2025 05:17

38 Mülheimer Kitas nehmen mittlerweile am Programm "Prima Leben" teil. Jetzt hat auch die Kita Abenteuerland auf der Heimaterde das Zertifikat erhalten.

© Claudia Pauli

Damit wird der Einsatz gewürdigt, den die Kita leistet, damit sich die Kinder viel bewegen, sich gut ernähren und entspannen können. Das "Prima Leben"-Zertifikat ist ein Gemeinschaftsprojekt des Mülheimer Sportbunds, des Mülheimer SportService sowie der Stadt Mülheim. Finanziert wird das Programm durch die medl. Diese hat kürzlich Geld für drei weitere Jahre zur Verfügung gestellt, heißt es vom MSB.

