Prima Leben Zertifikat - 38 Kitas dabei

Damit wird der Einsatz gewürdigt, den die Kita leistet, damit sich die Kinder viel bewegen, sich gut ernähren und entspannen können. Das "Prima Leben"-Zertifikat ist ein Gemeinschaftsprojekt des Mülheimer Sportbunds, des Mülheimer SportService sowie der Stadt Mülheim. Finanziert wird das Programm durch die medl. Diese hat kürzlich Geld für drei weitere Jahre zur Verfügung gestellt, heißt es vom MSB.