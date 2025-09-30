Studie: Viel Fachpersonal in Mülheimer Kitas

Sie hat ausgerechnet, wie viele Einrichtungen im letzten Jahr auf eine hohe Quote (mindestens 82,5 %) bei Fachkräften kommen, die pädagogisch tätig sind. Demnach erreicht unsere Stadt einen Anteil von 43 %. Zum Vergleich: Nebenan in Oberhausen sind es nur 22 % der Einrichtungen, in Düsseldorf sogar nur 14 %. Grund für die Untersuchung sei, dass unter anderem wegen fehlenden Fachpersonals viele Kitas für andere Berufsgruppen geöffnet wurden. Als Fachkraft im Sinne der Studie gelten Sozialarbeiter, Erzieherinnen, Erziehungswissenschaftler, Heilpädagogen, Heilerzieher und Kindheitspädagogen. Hingegen werden Sozialassistentinnen oder Kinderpfleger mit lediglich zweijähriger Ausbildung nicht dazugezählt.