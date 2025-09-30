Navigation

Studie: Viel Fachpersonal in Mülheimer Kitas

Veröffentlicht: Dienstag, 30.09.2025 14:00

In den Mülheimer Kitas arbeitet überdurchschnittlich häufig qualifiziertes Personal. Das geht aus einer Studie der Bertelsmann Stiftung hervor.

© André Hirtz/FUNKE Foto Services

Sie hat ausgerechnet, wie viele Einrichtungen im letzten Jahr auf eine hohe Quote (mindestens 82,5 %) bei Fachkräften kommen, die pädagogisch tätig sind. Demnach erreicht unsere Stadt einen Anteil von 43 %. Zum Vergleich: Nebenan in Oberhausen sind es nur 22 % der Einrichtungen, in Düsseldorf sogar nur 14 %. Grund für die Untersuchung sei, dass unter anderem wegen fehlenden Fachpersonals viele Kitas für andere Berufsgruppen geöffnet wurden. Als Fachkraft im Sinne der Studie gelten Sozialarbeiter, Erzieherinnen, Erziehungswissenschaftler, Heilpädagogen, Heilerzieher und Kindheitspädagogen. Hingegen werden Sozialassistentinnen oder Kinderpfleger mit lediglich zweijähriger Ausbildung nicht dazugezählt.

Weitere Meldungen

Gewalt in der Erziehung: Was eben doch geschadet hat

Panorama Klaps, Ohrfeige, Drohung – das waren lange Zeit keine ungewöhnlichen Erziehungsmethoden. Vor 25 Jahren verbietet der Gesetzgeber dann Gewalt in der Erziehung.

Illustration - Gewalt an Kindern

Prima Leben Zertifikat - 38 Kitas dabei

Lokalnachrichten 38 Mülheimer Kitas nehmen mittlerweile am Programm "Prima Leben" teil. Jetzt hat auch die Kita Abenteuerland auf der Heimaterde das Zertifikat erhalten.

Kontrollen an Schulen und Kitas - Polizei erwischt mehrere

Lokalnachrichten Bei Schwerpunktkontrollen vor Schulen und Kitas hat die Polizei in Mülheim mehrere Raser und Falschparker zur Rechenschaft gezogen.

skyline