Rotarier reinigen 175 Stolpersteine in der Stadt

An dieser Stelle liegen seit 15 Jahren kleine Gedenksteine für die Familie Jägers. Seit fünf Jahren gibt es hier auch zwei Stolpersteine für Gustav und Julia Kaufmann. Die Mülheim-Uhlenhorster Rotarier bringen jedes Jahr zum Holocaust-Gedenktag alle 175 Stolpersteine im Stadtgebiet wieder zum Glänzen. Sie erinnern an Menschen, die unter den Nazis gelitten haben. Heute wird der Rathausturm außerdem mit Trauerbeflaggung versehen. Am Montag (29.1.) gibt es auf dem Jüdischen Friedhof an der Gracht eine Gedenkstunde mit Kranzniederlegung.