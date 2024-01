Presbyteriumswahlen laufen analog und digital

Die Wahlen laufen alle vier Jahre. Der Gang an die Urne wird am 18. Februar stattfinden. In der Gemeinde Broich-Saarn sind 7.967 Mitglieder aufgerufen, in der Markuskirchengemeinde 3.392 Mitglieder. Sie bekommen in diesen Tagen Post mit der Wahlbenachrichtigung. In den anderen vier evangelischen Kirchengemeinden in Mülheim gibt es laut Kirchensprecherin genauso viele Kandidierende wie Plätze - sie gelten demnach als gewählt. Digital können die Mitglieder ab sofort hier abstimmen.