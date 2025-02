Altkleider: Kirche sammelt für Boldelschwinghsche Stiftungen

Gesucht werden gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere und Federbetten. Abgabestelle ist das Gemeindezentrum an der Dorfkirche in der Holunderstraße. Nicht in die Kleidersammlung gehören laut Kirche: Lumpen, nasse, stark verschmutzte oder stark beschädigte Kleidung und Wäsche, Textilreste, abgetragene Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel. Die Kleiderspenden sollten in gebrauchte Plastiktüten verpackt werden.





Rückfragen an:

Tel.: 0208 488569

E-Mail: esser-rosemarie@kirche-muelheim.de