Rolltreppe am Schloss Broich ist fertig

Am U-Bahnhof Schloss Broich können wir ab heute die neue Rolltreppe nutzen. Die Ruhrbahn will sie heute in Betrieb nehmen. Insgesamt hat das Verkehrsunternehmen 325.000 Euro in die Treppe investiert.

