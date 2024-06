Roboterfinale in Westenergie Sporthalle

Zuvor hatten über 1.000 Schülerinnen und Schüler mit ihren selbst programmierten Robotern an Lokal- und Regionalrunden teilgenommen, um sich für das Finale zu qualifizieren. In diesem Jahr müssen sich die teilnehmenden Teams Aufgaben und Lösungen zum Thema „Smart Cities – Städte als Lebensraum der Zukunft“ erarbeiten. Aus Mülheim und Umgebung selbst gehen im Finale keine Teams an den Start. Teilnehmer kommen u.a. aus dem Kreis Wesel, Wuppertal, Halle oder Troisdorf.