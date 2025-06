2. und 3. Preis für Mülheimer bei "Jugend musiziert"

Hella von Goetz und Schwanenfließ wurde mit einem 2. Preis, Simon Godschalk mit einem 3. Bundespreis in der Kategorie „Akkordeon solo“ ausgezeichnet. Bereits beim Regional- und Landeswettbewerb erreichten beide jeweils die Höchstpunktzahl von 25 Punkten. Beide lernen an der städtischen Musikschule Mülheim. Über 1.800 junge Musikerinnen und Musiker waren beim Finale dabei. Der Wettbewerb "Jugend musiziert" findet jedes Jahr in mehreren Runden statt.