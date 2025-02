Valentinstag: Preisträger-Konzert von "Jugend musiziert"

Die wochen- und monatelange Vorbereitung auf den Wettbewerb wurde mit vielen ersten Preisen und Weiterleitungen zum Landeswettbewerb belohnt, sagt die Stadt. Aus Mülheim sind gleich zwölf Kinder und Jugendliche weitergekommen. Ausgeschrieben war der diesjährige Wettbewerb unter anderem für die Solo-Kategorien Akkordeon, Streichinstrumente sowie Pop-Gesang und als Kammermusikwertungen Duo Klavier und ein Holzblasinstrument, Gitarrenduo und Zupfensemble. Das Preisträgerkonzert mit Übergabe der Urkunden findet am 14. Februar um 18 Uhr in der Kundenhalle der Sparkasse am Berliner Platz statt.