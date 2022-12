Rheinlandtaler für "Jan & Hinnerk"

Friedrich Wilhelm von Gehlen und Franz Firla bekommen den Preis für ihre Arbeit als Kabarettisten-Duo "Jan & Hinnerk". Benannt nach einem Hamburger Spottlied kommentieren die beiden im sogenannten Mölmsch Platt das, was sie im Mülheimer Alltag sehen, heißt es in der Laudatio. Doch der Einsatz von von Gehlen und Firla für Sprache und Mensch gehe noch darüber hinaus. So arbeite von Gehlen seit 1993 mit den Pfarrern der Broich-Saarner Kirchengemeinde zusammen, um Psalmen, Lesungen und Predigten für die Mundartgottesdienste ins Platt zu übertragen. Zudem sei von Gehlen seit 2019 Baas, das heißt Vorsitzender, des Stammtisches „Aul Ssaan“. Er setze sich mit den anderen Mitgliedern für das Errichten von Informationstafeln an denkmalgeschützten Gebäuden ein. Die Ehrung findet in der Abtei Brauweiler in Pulheim statt.