Restaurants im Stadtquartier Schlossstraße eröffnen

Im Mezzomar wird nächste Woche Donnerstag (30. Januar) Eröffnung gefeiert. Fertig eingerichtet ist das italienische Restaurant schon länger. Laut Inhaber gab es aber Probleme bei dem Genehmigungsverfahren und die Brandschutzmaßnahmen hatten sich immer wieder verschärft, weshalb erst jetzt an der Ruhrpromenade eröffnet werden kann. Rund 110 Gäste finden im neuen Mezzomar Platz. Bei schönem Wetter kommt außerdem noch der Außenbereich dazu. Bereits in der Vergangenheit hatte es das Restaurant an der Ruhrpromenade gegeben. Damals gab es wegen der Lautstärke aber immer wieder Ärger mit den Anwohnern. Das Restaurant zog einen Schlussstrich und machte zu.





Ebenfalls um den 30. Januar rum wird auch das Nachbarrestaurant eröffnen. Im "Thema" bekommen wir in Zukunft griechische Spezialitäten. Der Inhaber kommt selbst aus Griechenland und hat bereits viele Jahre ein Restaurant in Düsseldorf geführt. 78 Gäste haben Platz im neuen Lokal im Stadtquartier. Auch hier bietet im Sommer ein Außenbereich weitere Plätze. Die Inneneinrichtung im Mezzomar und im Thema ähneln sich: Hier war der gleiche Architekt am Werk.