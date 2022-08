Innenstadt-Projekt für Jugendliche

Von 17 bis 21 Uhr ist der SJR dafür mit einem „Cocktail-Taxi“ in einem Oldtimer VW Bus dort. Die ersten 30 Jugendlichen, die den Fragebogen beantworten, werden mit einem alkoholfreien Cocktail belohnt. Der Stadtjugendring will in diesem Jahr konkret ein neues Projekt für Jugendliche in der Innenstadt umsetzen und hat dafür unter anderem in Absprache mit dem städtischen Jugendamt den Fragebogen zu „Dein Spot“ entwickelt. Am nächsten Wochenende (Samstag 20.08. um 14 Uhr) sind dann alle interessierten Jugendlichen bis 27 Jahre zu einem Workshop in die Vierzentrale eingeladen, um an der Idee „Dein Spot“ weiter zu arbeiten.