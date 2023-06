Polizei Mülheim lädt zum Treffen ein

Vertreten sind Beamte aus den unterschiedlichsten Bereichen der Polizeiarbeit, wie zum Beispiel der Kriminalprävention, Verkehrssicherheit und Einstellungsberatung. Da sie direkt am Stadthafen stehen, ist auch die Wasserpolizei mit dabei.

"Coffee with a cop" kommt aus den USA. Dort können Bürger auf der Straße mit Polizisten über ihre Anliegen sprechen. Das Format wurde vor drei Jahren vom NRW-Innenministerium ins Leben gerufen und findet an 30 verschiedenen Orten in NRW statt.