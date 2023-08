Regen verhagelt Crange-Bilanz

Schuld sei das phasenweise sehr schlechte Wetter gewesen, heißt es. Gerade in den ersten Tagen gab es auch Schausteller Probleme, die mit ihren Fahrzeugen im Matsch versanken. Insgesamt ist das Herner Stadtmarketing aber trotzdem zufrieden. Es sei eine runde Kirmes gewesen und auch eine sichere. Zum ersten Mal war der Ordnungsdienst mit Bodycams im Einsatz. Diese hätten in Konfliktsituationen eingeschaltet werden sollen. So weit kam es laut Stadt aber nicht. Auch die Polizei spricht von einer sehr ruhigen Kirmes. Staus und Probleme mit Parkplätzen gab es aber auch dieses Mal. Im kommenden Jahr wollen die Veranstalter weiter nachbessern. Sie hatten in diesem Jahr zum ersten Mal die Auslastung der Parkplätze mit Sensoren überwacht sowie mehr Busse auf die Straße geschickt.