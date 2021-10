real wird zu Kaufland

Der alte real-Markt am Mülheimer Heifeskamp bleibt heute und morgen (25./26.10.) geschlossen. Er hatte am Samstag zum letzten Mal unter diesem Namen aufgemacht. Wenn die Kunden ab Mittwoch wieder reinkommen, hat er sich in eine Kaufland-Filiale verwandelt.

© Christoph Wojtyczka/FUNKE Foto Services