Razzia: Autovermieter offenbar mit krimineller Energie

Die Ermittler haben hier und in anderen Städten am frühen Morgen (31.05.) zugeschlagen, u.a. in Ratingen und Duisburg. Hintergrund des Einsatzes sind Ermittlungen zu Vermietungsfirmen, deren hochmotorisierte Autos immer wieder bei einer Vielzahl von Straftaten aufgefallen sind, heißt es. Es bestehe der Verdacht, dass die Firmen gezielt Autos an Kriminelle aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden vermietet haben. Außerdem könnten die Verdächtigen mit den Erlösen aus den Straftaten die Fahrzeugmieten beglichen haben, was Geldwäsche wäre. Der Tatverdacht richtet sich laut Polizei aktuell gegen sieben Beschuldigte im Alter von 19 bis 39 Jahren mit deutscher, türkischer und libanesischer Staatsangehörigkeit. Bei den Durchsuchungen wurden Geld und umfangreiche Beweismittel sichergestellt. Die Auswertung wird wohl längere Zeit in Anspruch nehmen, heißt es weiter.