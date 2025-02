Raubüberfall auf Juwelier - Festnahmen in Mülheim

Drei Verdächtige wurde festgenommen, ein 18-Jähriger und ein 16-Jähriger aus Mülheim und ein 19-Jähriger aus Dortmund. Sie sollen am 14. Februar einen Juwelier in Goch am Niederrhein überfallen haben. Bei den Durchsuchungen konnten Beweismittel gefunden und sichergestellt werden, heißt es von der Kreispolizei Kleve. Die drei jungen Männer sitzen mittlerweile in U-Haft.