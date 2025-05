Raub bei Schmuckverkauf – Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagabend (13.Mai) haben zwei bisher Unbekannte bei einem Raub eine Goldkette erbeutet. Das war an der Ecke Gerswidastraße / Gänsemarkt in der Essener Innenstadt. Eigentlich sollte es ein Verkaufstreffen werden, dann sprühte der mutmaßliche Täter mit Pfefferspray und rannte mit der Goldkette weg, heißt es von der Polizei.

© Foto: Polizei Essen