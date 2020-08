Jugendliche beklauen Obdachlosen

Zwei Jugendliche haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Dortmund einen Obdachlosen überfallen. Sie klauten dem schlafenden Mann in der Nähe des Hauptbahnhofs seinen Pappbecher mit zehn Euro Kleingeld.

