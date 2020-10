Randalierer bedroht Polizisten mit Gewehr

In der Altstadt hat ein Betrunkener am Sonntagmorgen mehrere Polizisten mit einem Gewehr bedroht. Er konnte überwältigt werden und wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. Die Familie des 53-jährigen Deutschen hatte die Beamten alarmiert, weil der Mann in der Wohnung randaliert hatte.





© ronstik - stock.adobe.com