Putzaktion zum Saisonstart

Zum Saisonstart der Freilichtbühne sollen Ränge, Wege, Hänge, Gebüsche, Wiesen, Rosengarten, Spielplatz sowie umliegende Straßen von Müll befreit werden. Zangen, Eimer, Mülltüten, Mülleimer, Kehrblech, Feger und Handschuhe stehen bereit, heißt es. Treffpunkt ist am Samstag (6.4.) ab 11 Uhr in der Freilichtbühne Mülheim, Dimbeck 2a in Mülheim