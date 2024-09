AWO zufrieden mit Sommerfest für ElePhone

Allein die Versteigerung von vier Bildern spülten knapp 1.000 Euro in die Kasse. 2.300 Lose für die Tombola waren bis zum Nachmittag ausverkauft, heißt es. Diese und alle weiteren Einnahmen des Festes sollen ebenfalls an das Projekt gehen. Konkret ist geplant, mit den Einnahmen das Theaterstück "Die Geschichte von Paul" möglichst flächendeckend in alle Mülheimer Kitas zu bringen. Das ElePhone ist ein Hilfetelefon für Kinder und Jugendliche. Sie bekommen bei sexualisierter Gewalt Hilfe und Rat. Die Nummer 0800/666 777 6 ist rund um die Uhr kostenlos erreichbar. Das ElePhone wird von zahlreichen Partnern unterstützt. Darunter ist die Polizeistiftung David + Goliath. Sie finanziert den Betrieb über fünf Jahre.